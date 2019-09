Massimo Ambrosini, nel post gara di Inter-Udinese, ha detto la sua a Sky Sport sull’esordio dall’inizio di Nicolò Barella: "Barella ha faticato perché nel ruolo più vicino a Brozovic viene limitato, si vede che è meno libero di giocare, a Cagliari si vedeva nella sua purezza, mi è sembrato più frenato. A Conte non sarà piaciuta la leggerezza nel non chiudere la partita che ha portato ad una situazione di rischio. ​Lukaku? Si è messo a disposizione, non ha fatto una prestazione straordinaria ma non è stata negativa".