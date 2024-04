, se non altro proprio perché destino e storia non avevano mai proposto prima una trama simile:da una parte gli interisti cullano il sogno, dall’altra i milanisti cercano di esorcizzare in ogni modo la paura. Sentimenti contrastanti confinati tra le mura di un’unica città, Milano, che aspetta di colorarsi per intero di nerazzurro, dal centro alle periferie, con feste organizzate che dovrebbero proseguire per l’intero mese di maggio.

È la ruota che gira, Milano è abituata a dividersi in due precise metà quando una tra Inter e Milan chiama in raccolta i propri tifosi.e che probabilmente contribuirà a rendere ancora più elettrica l’atmosfera del prossimo derby., era maggio del 2007 quando l’allora centrocampista del Milan, nel corso dei festeggiamenti per la Champions appena conquistata, decise di sfilare sull’autobus scoperto con uno striscione (preso in prestito dai tifosi) dedicato ai cugini, che recitavaIl Milan si sentirà costretto a scusarsi e Ambrosini verrà deferito. Ma la ferita non si sana e

Non c’è più margine per tornare indietro, gli anni successivi vivono una tregua, ma il fuoco è sotto la cenere e torna vivo quando i rossoneri conquistano lo scudetto del 2021-22. Calhanoglu aveva deciso in estate di cambiare casacca e di trasferirsi dal Milan all’Inter, tirandosi addosso l’astio dei suoi ex tifosi.E quello che potesse essere il messaggio, ancor prima della richiesta di Ibrahimovic, era abbastanza prevedibile. Il turco non la prese bene.

CALHA POMPIERE - Ecco perché il prossimo derby prende quasi le sembianze di un ultimo atto, anche se ultimo non sarà mai per via di quel prima e dopo Ambrosini. Nella sua recente intervista,, ma con un non detto che lascia emergerecon quel desiderio di potersi sentirsi diverso rispetto ai suoi ex compagni: “Sarebbe pazzesco vincere lo scudetto nel derby ma quello che spero è che sia una partita bella e corretta, con festeggiamenti svolti in maniera tranquilla., sarà una partita durissima". Di sicuro sarà difficile annoiarsi.