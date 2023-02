L’analisi di Massimo Ambrosini a DAZN: "L’idea iniziale era quella di limitare le difficoltà delle partite precedenti. Il primo tempo è stato netto in favore dell’Inter, il Milan voleva fare densità ma in verità per i nerazzurri gli spazi erano tanti. Nel secondo tempo hanno provato una reazione di orgoglio ma dalle parti di Onana ci sono arrivati poco".