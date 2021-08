Massimo Ambrosini, ex centrocampista tra le altre del Milan, parla a Dazn di inter e Juventus: "L'Inter sta continuando un progetto iniziato con Conte, alla Juventus invece il progetto deve nascere. I nerazzurri sono partiti lanciati e a livello qualitativo hanno un centrocampo di livello superiore. Correa è forte, può dare imprevedibilità all'Inter che ha un sistema di gioco collaudato e interpreti che possono far cambiare il modo di giocare in mezzo".