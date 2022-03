Massimo Ambrosini racconta un interessante retroscena su Kalulu a DAZN: “Kalulu? Bisogna dare il merito a Paolo (Maldini, ndr). Parlando con lui, anche fuori dalle telecamere, mi dice: “Kalulu è diventato un giocatore serio. Quindi perché devo spendere dei soldi per prenderne uno… O ne prendo uno che è un top o rimango con quelli che ho perché mi danno garanzie”. Questo Milan come quello di Zaccheroni? Questa squadra qui è più forte di quanto lo eravamo noi in relazione alle altre squadre che c’erano. Noi eravamo meno forti di altre squadre in quel momento. La Lazio era forte”.