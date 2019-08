La Lazio inizia bene la stagione battendo la Samp in maniera netta, e si gode i primi applausi degli addetti ai lavori. Ai microfoni di Sky Sport, l'ex Milan Massimo Ambrosini tesse le lodi dei biancocelesti, che, cambiando poco, si sono fatti trovare pronti all'appuntamento con la prima di campionato.



LAZIO POCO QUOTATA - La Lazio, secondo l'ex mediano, sarebbe poco considerata dagli addetti ai lavori: "La Lazio parte senza che noi addetti ai valori la accreditiamo della forza che in realtà ha. Nella scorsa stagione ha capito che poteva sostenere la coesistenza tra Milinkovic, Luis Alberto e Correa. Ha una consapevolezza di forza che ti porta 4 o 5 punti in più. Champions? Può dire la sua".