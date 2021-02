. L'evento era in programma dal prossimo 6 marzo, con, ma la prima ministra Jacinda Arden ha annunciato il- Al momento. Il resto del Paese è stato inserito al Livello 2, che limita gli assembramenti. Già durante la finale di Prada Cup, era stata rinviata una giornata di regate tra Luna Rossa e Ineos Uk proprio a causa delle restrizioni legate al Covid-19.. La presidente dell’America's Cup Event, Tina Symmans, ha detto che "le regate non si svolgeranno prima di mercoledì 10 marzo. Dobbiamo comprendere tutti i possibili scenari, in modo da poter mettere in atto un programma di gare aggiornato, assicurando al contempo che i requisiti normativi siano soddisfatti".- Il calendario prevede. Il Deed of Gift, la “costituzione della Coppa America”, prevede chein regate nell’emisfero Sud, ma al momento si tratta di un'ipotesi impossibile da considerare. Considerando che - con due regate al giorno - basterà trovare, al massimo, 7 giorni di regate. Lunedì resta fissato il giorno per “dichiarare” le barche e dunque la configurazione non potrà più essere cambiata per tutta la serie. Dopo sarà possibile solo sostituire le vele. Una difficoltà in più...