Non solo Nations League. In campo oggi anche diverse nazionali mondiali, che sono impegnate in varie amichevoli. Attenzione soprattutto a Turchia-Bosnia, Argentina-Iraq, sbloccata dal un gol di testa del centravanti dell'Inter Lautaro Martinez, Galles-Spagna e Francia-Islanda. Ecco i risultati in tempo reale:



Hong Kong-Thailandia 0-1 - 2' Roller (T)

Emirati Arabi Uniti-Honduras 1-1 - 18' Quioto (H), 32' Abdulrahman (E)

Kuwait-Libano 1-0 - 81' Sayed (K)

Bahrain-Siria 0-1

Turchia-Bosnia 0-0 LIVE

Argentina-Iraq 1-0 LIVE - 18' Lautaro (A)

Galles-Spagna

Francia-Islanda