Non solo Nations League, sono state tante anche le amichevoli internazionali andate in scena oggi. Nella notte, la Colombia ha vinto 4-2 contro gli Stati Uniti, mentre il Messico ha battuto la Costa Rica. Vittorie per Giappone e Corea del Sud contro Panama e Uruguay (a segno l'interista Vecino). Infine, 2-0 del Brasile contro l'Arabia Saudita: in gol Gabriel Jesus e lo juventino Alex Sandro nel finale.