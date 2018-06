Prosegue il percorso di avvicinamento ai Mondiali di Russia 2018 con le amichevoli di alcune delle più importanti nazionali a livello globale.



Alle 2.00 El Salvador vince 1-0 contro l’Honduras e il Messico supera di misura la Scozia grazie a un gol di Giovanni Dos Santos.



Alle 16.00 si è partiti con Albania-Ucraina, gara tra due selezioni escluse dalla massima competizione in Russia: termina 1-4, con la squadra di Panucci pesantemente punita dalle doppiette di Yarmolenko e Konoplyanka e in rete con il bresciano nato a Catania Emanuele Ndoj. In contemporanea il match-clou di oggi: Brasile-Croazia. In campo gli italiani Alisson e Miranda nel Brasile, Badelj e Perisic nella Croazia. Da segnalare, inoltre, il ritorno in campo di Neymar al 46' del secondo tempo: prove generali in vista del Mondiale a oltre 100 giorni dall'infortunio. La gara termina 2-0: segna proprio O'Ney, 24 minuti dopo il suo ingresso in campo, e raddoppia Firmino al 93'. Alle 17.00 in programma la sfida tra Andorra e Capo Verde.



Alle 18.00 si sfidano Costa Rica e Irlanda del Nord, alle 20.00 Arabia Saudita-Perù, amichevole tra due gare impegnate in Russia. Chiude il programma la Spagna, che alle 21.00 sfida la Svizzera: entrambe le formazioni scenderanno in campo ai Mondiali in Russia.