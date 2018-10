Non solo Nations League, giornata ricca di amichevoli tra nazionali: ecco tutti i risultati.



h. 12.35

Giappone-Uruguay 4-3

10' Minamino (G), 28' Pereiro (U), 36' Osako (G), 12' st Cavani (U), 14' st Doan (G), 21' st Minamino (G), 30' st Rodriguez (U).



h. 13.00

Corea del Sud-Panama 2-2

6' Park Joo-Ho (C), 33' Hwang In-Beom (C), 45' Arroyo (P), 4' st Blackburn (P).



h. 13.30

Indonesia-Hong Kong 1-1

39' Beto (I), 24' st Baise (HK).



h. 14.00

Cina-Siria 2-0

20' Gao Lin (C), 23' st Wu Lei (C).



h. 14.45

Malesia-Kyrgyzstan 0-1

23' st Sagynbaev (K)



h. 16.00

Uzbekistan-Qatar 2-0

28' st Akhmedov (U), 41' st Bikmajev (U).



h. 17.00

Emirati Arabi Uniti-Venezuela 0-2

1' Mago (V), 2' st Ponce (V).



h. 17.30

Oman-Ecuador 0-0



h. 18.00

Iran-Bolivia 2-1

17' Jahanbakhsh (I), 6' st Cardozo (B), 18' st Torabi (I).



h. 19.45

Argentina-Brasile 0-1

45+3' st Miranda (B).



h.20.45

Belgio-Olanda 1-1

5' Mertens (B), 28' Groeneveld (O).



Danimarca-Austria 2-0

29' Lerager (D). 45+3' st Braithwaite (D).



Svezia-Slovacchia 1-1

8' st Guidetti (Sv), 39' st Rusnak (Sl).