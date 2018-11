Non solo Nations League e Italia, giornata ricca di amichevoli in questo martedì:



h. 9.30



Australia-Libano 3-0



19' e 41' Boyle (A), 23' st Leckie (A)



h. 11.00



Uzbekistan-Corea del Sud 0-4



9' Nam Tae-Hee (C), 24' Hwang Eui-Jo (C), 25' st Moon Seon-Min (C), 37' st Suk Hyun-Jun (C)



h. 11.20



Giappone-Kyrgyzstan 4-0



2' Yamanaka (G), 19' Haraguchi (G), 27' st Osako (G), 28' st Nakajima (G)



h. 13.00



Cina-Palestina 1-1



9' Feng Xiaoting (C), 17' st Pinto (P)



h. 15.25



Emirati Arabi Uniti-Yemen 2-0



20' Rashid (EAU), 21' Salmeen (EAU)



h. 16.30



Iran-Venezuela 1-1



35' Machis (V), 42' Gholizadeh (I)



Nigeria-Uganda 0-0



h. 18.00



Giordania-Arabia Saudita 1-1



14' st Al Muwallad (AS), 25' st Samir (G)



Sudafrica-Paraguay 1-1



32' Santander (P) 45+4' st Tau (S)



Tunisia-Marocco 0-1



41' En Nesyri (M)



h. 18.30



Turchia-Ucraina 0-0



h. 20.00



Albania-Galles 1-0



13’ st Balaj



h. 20.30



Brasile-Camerun 1-0



45’ Richarlison



h. 21.00



Francia-Uruguay 1-0



6’ st Giroud