In campo oggi alcune nazionali mondiali, impegnate in varie amichevoli. Ecco i risultati delle partite andate in scena nella notte:



Colombia-Costa Rica 3-1 - 30' Bacca (Co), 44' Waston (Cr), 72' e 92' Hernandez (Co)

USA- Perù 1-1 - 49' Sargent (U), 86' Flores (P)

Messico-Cile 0-1 - 89' Castillo (C)