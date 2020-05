e il suoda una parte, glidall’altra., come i risultati del sondaggio di Calciomercato.com mostrano. Sono in pochi, per ragioni anagrafiche, quelli che possono dire di aver avuto il piacere di vedere giocare quella squadra invincibile capace di stabilire record su record, alcuni dei quali ancora oggi sono imbattuti: eppure non c’è tifoso granata che non sappia recitare a memoria quella formazione, che non senta un forte legame con quei giocatori. I risultati di questo sondaggio ne sono la dimostrazione: il 41,2% ha infatti dichiarato il proprio amore per il Grande Torino.Sul podio, al secondo posto, c’è invece, il miglior goleador della storia granata nonché simbolo della squadra (che ha ricevuto il 9,4% delle preferenze) che nel ’76 ha vinto il primo, e finora unico, scudetto nel dopo Superga. I risultati del sondaggio non devono ingannare: questo secondo posto, con il 22,5% delle preferenze, non deve far pensare che Pupi sia meno amato rispetto ad altri.Attestati di stima li hanno raccolti anche(4,7% dei voti) e la squadra (8,5%) che protagonista della splendida stagione del ’92, con la storica cavalcata in coppa Uefa (d’altronde come dimenticaree tutti gli altri?). Infineè stato invece eletto come il più amato dai 4,1% dei tifosi granata che hanno partecipato al sondaggio,dal 3,2%,dal 2,3%,rispettivamente dal 2%.Non hanno invece avuto dubbi i tifosi granata nell’indicare glicome gli avversari sportivamente più odiati. Ben il 54%, più di un tifoso del Toro su due, ha indicato come nemici i rappresentati della famiglia che da ann è soproprietaria della Juventus, ma che sono visti anche come il simbolo del potere nel capoluogo piemontese (e non solo). Non sorprende questo risultato, come non sorprende trovare negli altri due gradini del podioe il “traditore”. Il primo, per i tifosi granata, è una sorta di rappresentante della slealtà sportiva, con le sue ricorrenti entratacce e simulazioni quando giocava. Al secondo non è invece ancora stato perdonato il tradimento del 2005, quando a pochi giorni di distanza dal fallimento del Torino - e dalla sue dichiarazioni d’amore per la squadra granata - firmò per la Juventus. Al quarto posto, a pari merito con il 6,9% dei voti, troviamo. Poi(6,3),(3,6%),(3%),(1,4%) e(0,3%).