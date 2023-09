A 1 Football Club su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Amoruso, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Juventus.



LA FAVORITA ALLO SCUDETTO - “Devo dire che è una bella lotta. Sono due squadre che mi piacciono molto, che hanno cambiato tanto ma in maniera intelligente. Con l’addio di Maldini e Massara si pensava ad un Milan in difficoltà; invece, il club ha lavorato davvero bene. L’Inter, invece, sembra essere partita molto bene e con le idee chiare”.