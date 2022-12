Arrivati in Qatar per affrontare uno dei gironi più difficili di sempre – con Croazia, Belgio e Canada – adesso il Marocco sogna davvero in grande: approdati in semifinale contro la Francia, il vero obiettivo diventa quello di raggiungere la Finale di domenica prossima. E per capirlo basta leggere le parole che quest’oggi il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha rilasciato a La Repubblica. Queste le sue parole:



“Non potevo deludere i miei compagni di squadra e il mio Paese. Ho cominciato con le gambe molto pesanti, mi faceva male dappertutto, era un campo di battaglia. Ora faccio fatica a camminare: giocare ogni tre giorni è incredibilmente complicato, le persone possono sottovalutare questo problema. Ma adesso c’è la Francia, non possiamo fermarci. La finale è a un passo, anche se è il più difficile. Il nostro era un sogno inconfessabile, ma adesso lo possiamo dire a voce alta. In fondo abbiamo subito solo un gol in cinque partite, un’autorete”.