Folla di tifosi per i funerali di Anastasi a Varese pic.twitter.com/41lDU1jgIg — calciomercato.com (@cmdotcom) January 20, 2020

Terminato il funerale di Pietro #Anastasi. Applausi della folla commossa all'uscita della bara dalla basilica di Varese pic.twitter.com/bCpTmx3Htb — calciomercato.com (@cmdotcom) January 20, 2020

Si stanno svolgendo in questi istanti a Varese presso la Basilica San Vittore i funerali dell'ex-attaccante di Juventus, Inter e Nazionale,scomparso due giorni fa per colpa della Sla.Tanti i volti noti presenti, dall'ad dell'Inter Beppeal vice-presidente della Juventus Pavelpassando anche per i compagni di Nazionalee non solo.è presente e vi mostra alcune delle immagini e i ricordi più toccanti.