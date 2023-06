uscito oggi, venerdì 16 giugno. A oltre un anno di distanza dal suo ultimo album "Mielemedicina", il vincitore di X Factor 2018 riparte dalle proprie radici: il rap e le parole. L'artista campano classe 1997 ce ne ha parlato senza compromessi, facendoci visita nella redazione di Calciomercato.com.Uno deve puntare a stare bene per godersela, non per produrre profitto. Questo è il tema della canzone. Come tutti gli artisti io propongo una mia visione del mondo, senza dare ricette come un mentore. Poi io ho i tempi di uno scrittore più che di un musicista, aspetto che mi arrivi l'ispirazione puntando più sulla qualità che sulla quantità. In Italia ci sono centinaia di concerti e così diventa difficile dividersi il pubblico, c'è chi si prende quasi tutto e altri a cui restano le briciole. C'è un sovraffollamento, non si trovano nemmeno le strutture. PersonalmenteHo iniziato a scrivere a 15 anni, se potessi tornare indietro nel tempo cambierei qualcosa, ma di certo- "Poi è ricominciato il campionato di Serie A, era strano guardare le partite con gli stadi vuoti e senza tifosi., me lo immagino come un monaco che cammina in montagna a piedi scalzi. Purtroppo, che come sempre ho stra-pagato all'asta.Mi piace la sua foga e la sua voglia di distruggere tutto, fa paura perché non molla mai niente.Il nostro incontro durò solo pochi minuti perché poi arrivò De Laurentiis e dovetti scappare, visto che era stato organizzato tutto all'insaputo della società. Presimo un caffè insieme eIn passato sono stato tra i critici di De Laurentiis, ma dopo questo scudetto il presidente è inattaccabile.per non rovinare il giocattolo. Come calciatoreNella noia dell'estate, serve a creare il desiderio molto più che a esaudirlo., non ci cambiò la vita ma fu divertente., chissà cosa sarebbe successo tenendolo in squadra con Sarri. Era di un livello superiore, segnava in qualsiasi maniera".perché non ce le avevamo da sventolare. Quest'anno sono andato allo stadio due volte, ho visto la vittoria con l'Atalanta in campionato e l'eliminazione dalla Champions contro il Milan. Durante X Factor ricordo di aver visto con Leo Gassman in differita Roma-Napoli, non sapendo il risultato (1-1). Dopo la mia vittoriaSarò sempre grato a Insigne, ma Kvara ci ha fatto fare il salto di qualità. Con Meret mi sento ancora oggi, così come con Di Lorenzo anche se cerco di non essere troppo invadente.