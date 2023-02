Fabio Capello commenta le voci di mercato su Carlo Ancelotti possibile ct del Brasile. L'ex allenatore del Milan ha dichiarato a Radio Rai: "E' una visione molto bella e interessante. Ancelotti è un grandissimo allenatore, il più grande che abbiamo avuto in Italia, è il più bravo di tutti, perché vincere dappertutto è difficile. Allenare una Nazionale è comunque molto diverso, guidare il Brasile per lui potrebbe essere un sogno a fine carriera, come lo fu per me la panchina dell'Inghilterra. Mi auguro che questo avvenga".