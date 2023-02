Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche ad una domanda sugli scandali calcistici che stanno sconvolgendo l'Europa (Juve, Barcellona, Manchester City, Benfica):



"Credo che in questo momento non ci sia corruzione nel calcio. Né qui, né in Europa. Gli arbitri sbagliano a volte, come sbagliamo tutti".