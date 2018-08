Dopo la vittoria ottenuta dal Napoli sul Borussia Dortmund il tecnico degli azzurri, Carlo Ancelotti ha commentato così la partita a Sky Sport.

IN CRESCITA - "Vincere non è tanto importante, la partita che si fa sì. Abbiamo commesso meno errori rispetto a quella contro il Liverpool ma qualcosa ancora c'è da migliorare soprattutto in fase di costruzione"



APRIRE IL CAMPO - "Cercheremo di aprire di più il gioco, ci vuole tempo ma lo faremo. Abbiamo aspettato un po' di più in questa partita per questo eravamo più compatti. Cercheremo di fare pressione più alta quando staremo meglio".



MILIK - "Ci aiuta anche quando cerchiamo l'uscita da dietro, lui è un giocatore presente. Dobbiamo avere pazienza per le vicissitudini che ha passato ma i gol aiutano lui e la squadra".



MERTENS - "L'idea di calcio e di gioco resta sempre la stessa ma gli interpreti possono cambiare. Lui può giocare da punta ma anche più arretrato come esterno. A me piacciono gli esterni che vanno dentro".



MALCUIT - "E' un terzino molto offensivo, molto veloce. Si dovrà inserire e dovrà imparare i movimenti della difesa che fanno già molto bene, quindi dovrò telefonare a Sarri per vedere se mi aiuta...".