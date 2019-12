C'è l'Arsenal nel futuro immediato di Carlo Ancelotti. I Gunners dopo aver esonerato Unai Emery e messo in panchina il traghettatore Freddie Ljungberg pensavano già al tecnico emiliano in ottica 2020, ma il suo addio anticipato al Napoli ha accelerato i piani della dirigenza londinese. Gli analisti ritengono che la panchina dell'Arsenal sia l'approdo più probabile per l'ormai ex allenatore del Napoli, ipotesi data a 2,25. Si gioca invece a 4,50 la possibilità che Carletto diventi commissario tecnico di una Nazionale (Italia esclusa) mentre pagherebbe 12,00 il ritorno al Milan. A 16,00 l'accordo con la Roma, ipotesi che nel corso degli anni è stata avanzata più volte, mentre vale 20,00 la panchina dell'Italia, secondo Agipronews.