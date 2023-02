Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia del recupero di campionato con l'Elche: "Stiamo bene e abbiamo buone sensazioni. Siamo felici di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi. Courtois non ci sarà domani ma dovrebbe tornare sabato, anche Kroos è indisponibile".



Sul Barcellona: "È una squadra solida, che gioca bene. Questa è la chiave dei successi. I tifosi conoscono la professionaità della nostra squadra e sanno che lotteremo sempre. Nessuno pensa che siamo in una situazione critica".



Le voci su Vlahovic: "Non ho bisogno di un centravanti, sono vostre opinioni. Non è il momento di parlare di mercato, abbiamo tante partite da giocare".



I rumors sulla panchina del Brasile: "I brasiliani scherzano con me sull'argomento, ma restano battute. La realtà è che ho un contratto fino al 2024".



I rinnovi di Kroos e Benzema: "Non posso dire cosa succederà. Su Toni ho sensazioni positive. Le leggende del Real devono ritirarsi nel Real".