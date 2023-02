Ilcontinua a sognare il colpo a parametro zerodal Real Madrid. Vi abbiamo raccontato () che i contatti con il suo agente, Jorge Mendes, non sono mai tramontati e che il club rossonero è disposto a uno sforzo economico importante per provare a portare lo spagnolo in Italia. Fino ad oggi l'attaccante classe 1996 ha sempre dato priorità alle Merengues, ma le parole dell'allenatore del Real Carlo Ancelotti in conferenza stampa lasciano aperta una grande porta per un futuro differente.Ancelotti, soffermandosi sul rendimento di Asensio, andato in gol ieri sera contro l'Elche, ha infatti ribadito che il rinnovo del suo contratto in scadenza è tutt'altro che certo: "Lo vedo bene,Abbiamo una sfida molto importante in questa stagione, quindi quello che mi interessa è che stia dando il suo contributo, come ha fatto l'anno scorso.".Il Real Madrid, finora ha offerta ad Asensio un prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2027 e con un ingaggio da poco più di 4 milioni di euro. Cifre più basse rispetto a quelle che si aspettava il giocatore e che, il Milan, come detto, è pronto a pareggiare e anche ad aumentaree assecondare la voglia di rimanere al Real anche a cifre più basse rispetto a quelle che si aspettava,in una squadra, come quella del Milan, in cui sarebbe uno dei protagonisti assoluti.