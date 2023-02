“Voglio rinnovare e restare a lungo a Madrid, ma non dipende solo da me. Ne stiamo parlando e vedremo come andranno le cose”. Così parlava qualche giorno fa Marco Asensio a Bernabeu Digital. Il forte esterno destro spagnolo è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con iAsensio è di fronte a un bivio: legarsi ancora di più al club della sua vita o provare una nuova esperienza a professionale. Le offerte non mancano tra Premier League e Liga, ma al momento la priorità rimane la trattativa con il Real Madrid. E il Milan? Resta sempre molto interessato in vista della prossima stagione, i contatti con il suo agente Jorge Mendes sono costanti per diversi giocatori.. Per i rossoneri resta un obiettivo difficile ma non impossibile, in caso di rottura definitiva tra il ragazzo e i campioni del mondo verrà fatto un tentativo concreto.