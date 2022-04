Carlo Ancelotti ha affidato a Dazn le sue impressioni sulla vittoria della Liga alla guida del Real Madrid, che lo fa entrare nella leggenda come allenatore che ha vinto in tutti i 5 top campionati: "Bel traguardo, pensare a tutto quello che si è passato, alle sofferenze quando si perdeva... Sono orgoglioso e voglio continuare a togliermi soddisfazioni come questa. Non si può fare un paragone tra le varie vittorie, sono tutte sentite ed emozionanti e frutto di lavoro e fatica. Come non mi piace collocarmi in classifiche con altri colleghi, è un mestiere difficile e siamo tutti accomunati da una forte passione. Io ho avuto modo di allenare squadre molto forti e ho avuto successo, ci metto la mia esperienza e conoscenza. Al Real Madrid abbiamo grandi giocatori dal portiere al centravanti, e io mi diverto ogni giorno a preparare allenamenti e partite. Vent'anni fa il primo titolo? Andrò avanti finché riuscirò a divertirmi compiendo questa attività".