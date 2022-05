L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato durante l'open day per i media prima della finale di Champions League contro il Liverpool: "La squadra sta bene, abbiamo iniziato a lavorare e tutti hanno un'ottima condizione fisica. Siamo tranquilli e concentrati, è la partita più importante del calcio mondiale e daremo tutto. Siamo alla quinta finale in 8 anni, siamo orgogliosi e lo è anche la società. Abbiamo fiducia di fare un'altra grande finale".



SU MBAPPÉ - "Rispetto il vostro lavoro ma non parlerò di giocatori che non sono del Madrid. Rispetto tutte le decisioni e tutti i club, penso solo a preparar bene la finale".