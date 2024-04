Ancelotti non tentenna: 'I tifosi del Real Madrid stiano tranquilli, questa è la nostra competizione'

Il tecnico delCarloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City, in Inghilterra. Si parte dal 3-3 maturato al Bernabeu:"Il calcio è dei giocatori e domani sarà uno spettacolo, a maggior ragione considerando che l'andata è stata divertente. I giocatori saranno protagonisti e ci sarà tanta qualità in campo. Ci sono tante squadre forti in Europa. Ci siamo affrontate negli ultimi tre anni e ci sono sempre state partite spettacolari".- "Non dobbiamo fossilizzarci troppo su quello che è successo, ma solo sul lottare e avere fiducia, come abbiamo fatto. La gara di andata è finita pari. Tutto può succedere. Abbiamo la fiducia e la qualità per pensare di creare problemi. Niente mi tiene sveglio la notte, solo se stasera mangio troppo. Ho fiducia nei miei giocatori e ora stiamo facendo molto bene".

- “Chiedo ai giocatori di lavorare per la squadra, impegno e attitudine. Chiedo a Bellingham di continuare a lavorare per la squadra e quello che ha fatto nella prima parte di stagione è stato un valore aggiunto, segnando tanti gol . Siamo la squadra con meno gol subiti in campionato e questo significa che il lavoro collettivo è molto buono. Più lavoro ci sarà da parte di giocatori di qualità, maggiore sarà l’impegno. Bellingham è molto bravo. È un giocatore moderno, con tanta qualità e molto forte fisicamente. Può coprire molti spazi grazie alla sua qualità fisica. Sarà uno dei giocatori più importanti del futuro del Real Madrid. Ha solo 20 anni e a volte lo dimentichiamo perché è molto maturo. È un giocatore fantastico per noi".

- "Haaland rimane uno dei giocatori più pericolosi del Manchester City. Il fatto che non sia apparso nella prima partita è stato merito della nostra difesa. Può essere il miglior centravanti del mondo e un giocatore molto pericoloso".- "Il mio messaggio? Possono stare calmi. Questa è la nostra competizione. Non vedono l'ora di vederci giocare e ne dovrebbero essere felicissimi".