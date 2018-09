Carlo Ancelotti ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la prima sconfitta stagionale subita dal Napoli contro la Sampdoria. Un ko netto per un 3-0 finale che non lascia scampo a scusanti.



COME SI SPIEGA? - "Abbiamo avuto lo stesso inizio di partita delle altre due (contro Lazio e Milan, ndr). Lì siamo riusciti a ribaltare, stavolta no. Abbiamo regalato il primo tempo con un brutto atteggiamento. Nel secondo tempo la squadra ha lottato, nel primo no. C'è bisogno di intensità e lotta".