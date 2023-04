Nel corso del suo intervento su RAI Radio Uno, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha risposto anche a una domanda sul figlio Davide, componente del suo staff:



"Completerà il corso per allenatori UEFA Pro in Galles. Finirà a maggio, poi potrà allenare qualsiasi tipo di squadra. Non sarà il Basilea, perché qui si trova bene e noi vogliamo che resti qui. Il giorno in cui vorrà mettersi in proprio, penso che lo farà".