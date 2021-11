Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheriff: “Vinicius? Per il modo in cui gioca è il calciatore più "destabilizzante", non ci sono molti giocatori che fanno quello che fa lui in questo momento. Deve migliorare perché nel calcio è importante l'uno contro uno, ma ha l'umiltà di farlo, di non essere contento di quello che sta facendo. Vuole imparare e deve imparare, la sua testa sta bene, è la testa di un giovane che pensa di dover migliorare e di non aver vinto nulla”.



CASO ISCO? - “Non devo parlare con lui, gli voglio bene e non è un problema. Mi ha detto che si era già riscaldato, era pronto per entrare ed è entrato. È arrabbiato perché non gioca ma non mi ha mai mancato di rispetto e io non ho mai mancato di rispetto a lui. E lui non mancherà mai di rispetto a me e io non mancherò mai di rispetto a lui. Abbiamo un rapporto che non è solo professionale, abbiamo passato molto tempo insieme”.



ALLENARE IL REAL - “No, non è complicato. Se devi affrontare una gara, meglio avere una Ferrari che una 500. È quello che sento allenando il Real Madrid. Pressione? Tutti gli allenatori hanno pressione ogni settimana. Fa parte del nostro lavoro, come la responsabilità e la bellezza di allenare il club più grande del mondo”.