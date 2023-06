Carlo Ancelotti ha detto al Real Madrid di volere Harry Kane insieme a Jude Bellingham quest'estate, afferma The Athletic. Il club spagnolo sta trattando per arrivare al terzino del Rayo Vallecano, Fran Garcia, e ha un accordo per arrivare l'attaccante della nazionale spagnola Joselu dall'Espanyol, mentre si ritiene che riporterà all base anche Brahim Diaz dopo la conclusione del suo periodo di prestito al Milan.