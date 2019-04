Non c'era solo Wanda Nara negli studi di Tiki Taka. Anche la bellissima modella svedese Astrid Ericsson, inviata dell'Inter per gli appuntamenti di Champions League, ha voluto dire la sua sul caso Mauro Icardi lanciando una provocazione: "Non è che fanno giocare Icardi per farlo vedere, per poterlo vendere a fine anno? Io però non so niente eh" ha voluto precisare. Ve la ricordate Astrid in maglia nerazzurra? Ecco i suoi scatti migliori nella nostra gallery.