Non solo la partita di martedì contro la Lazio, ma anche la trasferta del Torino in casa del Crotone, in programma domenica 7 marzo potrebbe essere a rischio rinvio: lo riporta La Gazzetta dello Sport.



Prima di capire di Crotone-Torino, la Lega dovrà però decidere riguardo al rinvio della partita in casa della Lazio in programma martedì allo stadio Olimpico di Roma.