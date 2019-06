Daniele De Rossi non intende appendere le scarpe al chiodo e non intende lasciare l'Italia. Secondo Sky, l'ex capitano della Roma valuterà la sua futura destinazione una volta rientrato dalle vacanze, ossia giovedì. Nonostante le parole di Rocco Commisso che ha definito l'accostamento del giocatore alla Fiorentina una "fake news", il contatto c'è stato anche in virtù dei buoni rapporti con gli ex giallorossi Daniele Pradè e Vincenzo Montella. Anche il Milan ci ha pensato ma la novità riguarda il Bologna: De Rossi è l'ultima idea di Walter Sabatini e Sinisa Mihajlovic.