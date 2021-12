Addio sportivi no-vax, forse. In questi giorni si sta discutendo dell'obbligo del green pass rafforzato (quello che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal virus)che svolgono attività di interesse nazionale. Aspettando le definitive linee guida che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.- Presto si potrebbe andare quindi verso l'obbligo di vaccino per tutti i calciatori, ipotesi alla quale aveva già aperto il presidente della Figc Gabriele Gravina. Il testo recita: "A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l'accesso a eventi e competizioni sportive (...), l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce (...),- Sul green pass spiegano: "È richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede". Tradotto:. Il segnale che vuole dare il Governo è di non rilasciare nessuna deroga, spingendo tutti, professionisti e non, verso la vaccinazione.