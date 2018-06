Secondo Sky Sport, il Parma ha messo un nuovo giocatore nel mirino per la propria campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. Si tratta del centrocampista Federico Viviani, nell'ultimo campionato alla SPAL. Proprio i ferraresi, però, starebbero incontrando delle difficoltà per quanto riguarda il riscatto del giocatore, sotto contratto con l'Hellas Verona. Gli scaligeri chiedono 3,5 milioni di euro, cifra piuttosto alta per il classe '92. Ma il Parma non sarebbe l'unica squadra interessata a Viviani: su di lui, infatti, ci sono anche Sampdoria, Fiorentina e Torino.