Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore dopo la polemica lanciata dall'ad dell'Inter Beppe Marotta direttamente all'uscita dalla Lega Calcio anche la Juventus non ha gradito l'accelerata per l'elezione di Paolo Dal Pino come presidente di Lega. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, auspicava quantomeno un rinvio della nomina per poter discutere con il nuovo presidente del tema dei diritti tv.