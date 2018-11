Il rinnovo sembra lontano, e la Lazio si fionda su Iker Muniain. L'Athletic Bilbao continua a dialogare con l'entourage del giocatore per strappare il rinnovo, visto il contratto in scadenza a giugno 2019, ma la Lazio scalda i motori. Il rinnovo sembra lontano, il profilo del "Messi basco" piace tantissimo ad Igli Tare. Soprattutto se preso a zero.



MERCATO LAZIO - Muniain vorrebbe rimanere a Bilbao, si trova bene, è la squadra in cui è cresciuto ed esploso. Problema: ha richieste economiche molto alte. Il classe '92 vorrebbe un sostanzioso aumento di stipendio. La società lo ha aspettato lo scorso anno, dopo la rottura del crociato, la gratitudine è massima. Ma le richieste non cambiano: "Vedremo cosa accadrà in queste prossime settimane, spero che tutto si risolverà presto", sono le sue parole, riportate da AS.com. Su Muniain ci sono Lazio e Roma, oltre al Napoli. La concorrenza è destinata ad aumentare.