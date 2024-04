Ancona-Lucchese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ultima giornata nel: la sfida del Conero può sancire la salvezza dell', contro unagià salva e fuori da tutti i giochi. Ultimo atto della regular season nel Girone B di Serie C, nel quale restano da stabilire alcuni piazzamenti e da definire la griglia play-out: in caso di vittoria dell'Ancona e di risultato positivo dell'Entella, la Fermana sarebbe condannata in anticipo anche in caso di successo sul Pescara, perché ci sarebbero infatti più di otto punti di distacco tra i marchigiani e la quintultima. I risultati positivi delle ultime giornate hanno rilanciato l'Ancona in ottica salvezza: alla squadra di Boscaglia basta vincere contro una Lucchese ormai fuori da tutti i giochi per centrare la permanenza nella categoria indipendentemente dal piazzamento finale.

• Partita: Ancona-Lucchese• Data: domenica 28 aprile 2024• Orario: 20• Canale TV: Sky Sport• Streaming: NOW, Sky GoQuesta pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.Il match tra Ancona e Lucchese è in programma domenica 28 aprile alle 20:00. Diretta tv su Sky e in streaming sull'app Sky Go e su NOW, per abbonati.

Perucchini; Pasini, Cella, Mondonico, Martina; Basso, Gatto; Paolucci, Saco, Cioffi; Spagnoli. Allenatore: BoscagliaChiorra; Sabbione, Tiritiello, Benassai; Quirini, Tumbarello, Gucher, Astrologo, Visconti; Rizzo Pinna, Yeboah. Allenatore: Gorgone.