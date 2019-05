Nel corso del forum organizzato dal Corriere dello Sport e intitolato "Cambiamo il nostro calcio" il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha lanciato accuse pesanti verso le curve organizzate del nostro calcio: "Il problema vero è che il calcio è in mano alla malavita. Non i club, proprio il calcio. La malavita domina nei nostri impianti, gli stadi sono i loro negozi. Se non riporteremo le famiglie allo stadio sarà un problema"