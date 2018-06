Presente all’università La Sapienza di Roma per ritirare il "Premio Roma 2018", il proprietario della Fiorentina Diego Della Valle ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Bruno: "Lo stadio? Siamo pronti, quando ce lo fanno fare lo facciamo. Questo però non dipende da noi. È chiaro che vorrei tornare in Europa, ci vogliamo tornare tutti e lo dico da tifoso. È un ragazzo così bello e in forma, ha un padre esemplare e sta bene a Firenze. Dove deve andare?"