Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla fine della gara vinta 1-4 contro l'Empoli ha esaltato anche le giocate di Ilicic: “È chiaro che con questo Ilicic siamo molto più forti. Un giocatore che ci dà quella qualità che aiuta a realizzare e in tutto il gioco d’attacco, per come permette gli inserimenti di tutti gli altri. Forse non doveva tirare lui il rigore, ma era giusto lo calciasse. Ha tirato male, un rigoraccio (ride, ndr). Ma dobbiamo esser felici, perché da tanto tempo non giocava una partita con questa continuità, anche se aveva fatto ottimi spezzoni”.



GLI INFORTUNATI- “Abbiamo giocatori forti, che giocano con continuità, infortunati. Pesano. Però abbiamo un buono spirito, de Roon si è adattato, cerchiamo di inserire altri giocatori, come Lovato. Per Manchester ci devo pensare, quelli vanno forte, dobbiamo cercare di far crescere ancora Demiral, Zappacosta e Koopmeiners, che sono appena arrivati. Teniamo duro, ci vorrà qualche settimana per recuperare alcuni giocatori, ma faremo la nostra parte”.