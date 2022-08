Una novella dello stento., continua a ritardare. E stavolta l'ostacolo non viene dalle rappresentanze dei tifosi o da una sezione di tribunale, ma da un debito che Vasco ha nei confronti della federazione calcistica di Rio de Janeiro (FERJ). E così per il fondo proprietario del Genoa, oltreché dello Standard Liegi e del Red Star Paris, i tempi per l'acquisizione della società brasiliana continuano a slittare.. Tanto deve il Vasco da Gama alla FERJ, in grossa misura per spese organizzative che quest'ultima ha anticipato nel 2017 , ma adesso diventa un ostacolo verso la formalizzazione della SAF. E il motivo sta nel regolamento emanato lo scorso febbraio dalla stessa FERJ, secondo il quale i club devono saldare tutti i debiti prima di essere trasformati in SAF.(23,6 milioni di euro) pattuiti con 777 Partners. Per la serie: nasce prima l'uovo o la gallina? Dunque, la situazione è praticamente in un vicolo cieco. E per cercare di sbloccarla Salgado sta tentando una soluzione di compromesso con la federazione.. Ma per adesso non si può che registrare i ripetuti intoppi all'acquisizione del club da parte dei proprietari americani del Genoa. Come Calciomercato.com ha informato nelle scorse settimane, si è avuto a luglio uno stop comandato dal. I dirigenti del Vasco avevano deciso di andare avanti comunque nell'operazione, convocando per il 7 agosto l'assemblea straordinaria dei soci per il passaggio alla SAF.. Dunque pareva che l'operazione fosse in fase di coronamento. E invece è saltato fuori il debito nei confronti della FERJ. Sicché, a questo punto, non ci rimane che rinviarvi alla prossima puntata della telenovela. Di pura marca brasiliana.@pippoevai