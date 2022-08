Si potrà tenere domani l'assemblea straordinaria dei soci delche dovrà decidere sulla trasformazione del club in. E da lì si potrà procedere alla cessione del 70% della nuova società a, il fondoche controlla ilunitamente a Standard Liegi e Red Star Paris.L'ultima spinta alla celebrazione dell'assemblea è giunta lo scorso 3 agosto, quando il giudice della 43ma sezione civile del Tribunale di Rio de Janeiro,, ha ribaltato il verdetto del collega Luiz Alberto Carvalho Alves (della terza sezione commerciale dello stesso tribunale,). Il mese scorso Carvalho Alves aveva stoppato il varo della SAF, stabilendo che dovesse essere messi a disposizione dei tifosi-soci tutta la documentazione sul varo della nuova forma societaria e sulla cessione a. Ma nonostante lo stop imposto dal giudice i responsabili del consiglio deliberativo, oltre a presentare ricorso avverso la determinazione del giudice, avevano deciso di andare avanti nel varo della SAF.Adesso questa decisione, in quel momento temeraria, trova legittimazione nel pronunciamento del giudice Santos Saraiva,Quanto ai problemi di trasparenza che avevano portato il giudice Carvalho Alves a mettere in pausa l'operazione, rimangono intatti. E chissà se, quando ne avrà facoltà, farà un'operazione di chiarezza verso la torcida del Vasco.@pippoevai