Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha parlato anche della possibilità di approdare la Siviglia: "Non hanno mai fatto offerte. Dico sempre che quella è casa mia, ma l'ultima volta che l'ho fatto stavo giocando male ed è stato interpretato come un mio desiderio di andarmene. Non posso dire di no al Siviglia, ma non è il momento di cambiare aria. A Roma e alla Lazio sto bene, se mai me ne andrò sarà solo perché il club vorrà vendermi"