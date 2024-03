Ancora Moggi: 'Se Sarri non era contento, perché non si è dimesso e ora si lamenta?'

Redazione CM

Arrivano altre dichiarazioni dell'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi in risposta all'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, mandate in onda da Diretta Studio su Netweek:



"Vorrei dire a Sarri di vedere quello che ho vinto io e quello che ha vinto lui, ha vinto davvero poco. Stesse tranquillo, lo fa solo per distogliere l'attenzione. Lui sa perfettamente cosa è successo con Calciopoli, ha qualcuno vicino a lui che conosce bene la situazione.



Caro Sarri: troppo facile darmi del radiato, infierire su di me invece di spiegare, visto che ai processi sportivo e ordinario non risultano reati commessi. Ciò nonostante, ti auguro che non ti capiti mai quello che è successo a me. Ti faccio presente che non mi sono mai permesso di dire che con te la Juve poteva andare in Serie B, qual è la fonte? Ho ripreso quello che hai detto tu, che la Juve non era allenabile, e ho pensato che non ti fossero stati messi a disposizione giocatori di tuo gradimento. E' vero che prima dell'inizio del campionato ho detto che la Lazio non si sarebbe ripetuta a causa dell'assenza di Milinkovic in campo e Tare fuori. Potevi dare le dimissioni se ti hanno dato B e C invece di A, perché ti lamenti solo adesso utilizzandomi come parafulmine? I giornalisti, ed io sono tale, possono esprimere la propria opinione in Italia, ricordatelo".