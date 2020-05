Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, rincara la dose. Sotto il post di Facebook in cui riservava una doccia gelata alla ripartenza del calcio, risponde ad un commento accusatorio aggiungendo altri elementi nell'analisi: "I lavoratori sportivi delle palestre valgono meno? E tutti gli altri? Che sono centinaia di migliaia? Io mi occupo di tutti e tutto, non solo del calcio. Non sono il Ministro del Calcio ma il Ministro dello Sport".