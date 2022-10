IL TABELLINO

. Lui è Sandro Tonali che, a nove minuti dalla fine di una partita complicatissima, rivive l’8 maggio scorso quando una sua doppietta lanciò definitivamente i rossoneri verso il titolo.che prima ha la possibolità di chiudere la partita in dieci minuti e spreca l’occasione con, poi si fa riprendere dal Verona e, all’inizio di ripresa,E quando Tonali segna la partita è tutt’altro che finita perché il Verona ha almeno due occasioni per pareggiare: in una salva Pobega (braccio aderente al corpo, nessuna possibilità di un altro rigore beffa), nell’altra si immola, entrato all’83 per Leao.Prima, schierando(che è una mezzala e per di più un po’ lenta) sulla linea di Braim Diaz e Leao. Poi - e parlo degli ultimi quindi minuti, compreso il recupero -Anche perché toglierequando gli spazi erano ormai accessibili ad ogni scorribanda ha significato dare la possibilità al Verona di provare in continuazione con cross e calci d’angolo in cerca della testa di, entrato al 65’ per Henry.con un’aggressività e un’intesità che hanno ricordato il Verona di Juric, di cui l’ex allenatore della Primavera gialloblù era evidentemente un allievo. Detto che il padre di questa scuola è(non a caso Juric e Bocchetti erano allenati da lui al Genoa), va sottolineato che sia il sistema di gioco (3-4-3) sia i princìpi (disposizione uomo su uomo, linea difensiva alta, pressing e ripartenze con azioni di prima simili a quelle del miglior rugby), rappresentano ormaigiocando e non speculando.PurtroppoInfatti o il Verona ingaggia un allenatore con i requisiti richiesti (l’abilitazione di prima categoria ora Uefa Pro) o il presidente Setti sarà costretto ad affiancargli un tecnico in regola del quale Bocchetti farebbe formalmente solo il secondo. Tuttavia sia il Settore Tecnico, sia l’Associazione Allenatori saranno vigili affinché il pastrocchio venga evitato. Peccato perchée in meno di una settimana ha cambiato la squadra e il suo atteggiamento. Con lui in panchina questo Verona potrebbe davvero salvarsi.In attesa di sapere come andrà, c’è da raccontare, seppur per sommi capi, una partita strana, spettacolare e avvincente(le sostituzioni, lo si sa, contano) quando il Verona tentava addirittura di sovrastarlo. Situazione paradossale se si pensa a come era cominciata.Dopo dieci minuti i rossoneri sarebbero dovuti essere sul 2-0. All’autorete di(9’) dopo una superlativa accelerazione di Leao che aveva seminato Magnani, è seguita un’occasionissima per, servito da Brahim Diaz. Il francese ai è presentato solo davanti al portiere Montipò, ma incredibilmente ha mandato a lato.quando(19’), tentando di deviare una conclusione da dentro l’area di Gunter, ha messo nella propria porta. E, addirittura nel finale di primo tempo, ancora Gunter ha sfiorato di testa il raddoppio su angolo di Veloso.Il Verona, infatti, nei primissimi minuti era partito carico e rabbioso. E se aveva sbandato in difesa sotto le percussioni di Leao, si era ripreso andando a giocare con tanti uomini nella metacampo avversaria.che, dopo il vantaggio e l’occasione di Giroud, aveva cercato di amministrare anzichè di affondare. Così, dopo l’intervallo, sono usciti Brahim Diaz e Giroud per Rebic e Origi e all’ora di gioco il sistema è stato addirittura modificato: dal 4-2-3-1 al 4-3-3. A centrocampo Bennacer (per Krunic), Pobega per Adli e Tonali. Dall’altra parte Djuric per Henry e Hongla per Tameze.Tutto questo accadeva perché al 55’, PIccoli, sostituto dell’infortunato Hrustic, aveva colpito di testa la traversa interna su cross di Veloso.Il Milan ha cambiato ritmo, determinazione e atteggiamento ad un quarto d’ora dalla fine. Prima Montipò ha sbarrato la strada ad un sinistro die ad un colpo di testa di Rebic su cross di Tonali. Poi, all’81’,Il suo tocco, tra le gambe di Montipò, ha esaltato il popolo rossonero. E dire che Pioli aveva pronto il cambio: Messias proprio per Tonali.Come lo sono stati gli ultimi minuti per il MIlan. Ma il Verona non ha segnato e il Milan è di nuovo in alto. Non in testa, ma a ridosso sia del Napoli che dell’Atalanta. Una posizione a suo modo privilegiata.Marcatori: 9' aut. Veloso, 19' p.t. Guenter, 36' s.t. TonaliHELLAS VERONA: (3-4-2-1) Montipò; Hien, Gunter, Magnani (dal 25' s.t. Cabal); Faraoni, Tameze (dal 20' s.t. Hongla), Veloso, De Paoli; Hrustic (9' s.t. Piccoli), Verdi (dal 25' s.t. Kallon); Henry (dal 20' s.t. Djuric). All. BocchettiMILAN: (4-3-3) Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Adli (dal 15' s.t. Bennacer), Tonali, Krunic (dal 15' s.t. Pobega); Diaz (dal 1' s.t. Rebic), Giroud (dal 1' s.t. Origi), Leao (dal 37' s.t. Thiaw). All. PioliArbitro: MassaAmmoniti: 40' p.t. Bocchetti, 27' s.t. Magnani, 24' s.t. Hongla, 30' s.t. Faraoni, 36' s.t. Hernandez, 45' s.t. Rebic.