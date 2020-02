Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato anche del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, dando una previsione sulla scelta che farà per il suo futuro a fine stagione.



ALTRI 2-3 ANNI - "Zlatan è devastante, è della mia generazione, uno completo, serio, potente, di qualità superiore. Non avrebbe mai dovuto lasciare l’Italia, gli attaccanti più forti devono stare qui, dove segnare non è roba per tutti. Ha 38 anni, ma sono convinto che possa andare avanti senza problemi per altre 2-3 stagioni: mentalmente, tecnicamente e fisicamente è ancora ai vertici. Capirà lui quando smettere: se fossi il Milan lo confermerei immediatamente".